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28 октября 2023, 12:16 Читати українською

FATF внесла Болгарию в «серый список» из-за недостатков в противодействии отмыванию денег

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре внесла Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге. Об этом говорится в опубликованных выводах заседания FATF.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре внесла Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Фото: pixabay.com

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В «серый список» FATF вносит страны, активно сотрудничающие с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Болгария обязалась продолжить работу по внедрению финансового мониторинга должностных лиц, усилить борьбу с отмыванием денег и не использовать конфискацию активов в политических целях.

Стоит отметить, что FATF убрала из «серого списка» Панаму и Каймановы острова.

Стоит отметить, что Болгария стала вторым членом ЕС, по которой FATF ввела усиленный мониторинг. В июне туда тоже внесли Хорватию. Кроме того, в «сером списке» находятся Албания и Турция.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным Bloomberg, ОАЭ активизировали попытки выйти из «серого списка» FATF.

Источник: Минфин
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