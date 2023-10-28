Пользователей Trezor предупредили о фишинге, SEC требует от Ripple штраф в размере $770 млн: что нового на крипторынке

Пользователей кошельков Trezor предупредили о фишинге

В сети появились сообщения о фишинговых email-рассылках среди пользователей аппаратных криптокошельков Trezor. На проблему обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT, который распространил предупреждение в своем Telegram-канале.

По его данным, один из пользователей получил «зараженное» письмо на почту, которую специально создал для заказа устройства Trezor.

Учетная запись зарегистрировали около шести месяцев назад, поэтому эксперт предположил утечку данных со стороны производителя кошельков или британской компании по доставке Evri.

Аналогичное предположение высказал пользователь Reddit под ником Avid28193.

«Очевидно, кто-то завладел базой данных клиентов Trezor. Я получаю несколько электронных писем и сообщений об „обновлении прошивки“ уже в течение месяца или около того», — написал он.

В Trezor отреагировали на ситуацию и сейчас компания изучает этот вопрос.

«Мы хотели бы напомнить всем нашим пользователям, что компания Trezor никогда не запрашивает у пользователей код восстановления, PIN-код или сид-фразу», — подчеркнули представители компании.

SEC требует от Ripple штраф в размере $770 миллионов для урегулирования судебного спора

В начале этой недели компания криптовалютная платформа Ripple отпраздновала очередную юридическую победу над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

23 октября судья окружного суда США Аналиса Торрес издала официальное постановление, фактически отклонив обвинения SEC против топ-менеджеров Ripple Брэда Гарлингхауса и Кристиана Ларсена.

Но хотя это решение означает существенную победу в продолжающейся борьбе Ripple против обвинений SEC, связанных с продажей токенов XRP, битва еще далека от завершения.

Как подчеркнул 26 октября законный представитель держателей XRP Джон Дитон, маловероятно, что между руководителями Ripple и SEC состоялся «единственный серьезный разговор относительно урегулирования», сообщает Finbold.

Примечательно, что SEC теперь требует от Ripple на $770 млн в попытке урегулировать спорное дело XRP.

Ripple, с другой стороны, хочет значительно сократить этот штраф, пытаясь исключить транзакции ликвидности по требованию (ODL), расходы и многое другое.

Дитон также заявил, что не ожидает, что окончательный вердикт судьи Торрес будет вынесен до конца лета 2024 года.

Криптобиржа Kraken передаст данные клиентов в налоговую США, которые совершили операции на сумму свыше $20 000

Криптовалютная биржа Kraken предупредила своих клиентов, что вынуждена будет передать их личные данные в Налоговое управление (IRS). Суд обязал биржу предоставить информацию и истории транзакций пользователей, чьи сделки превышали $20 000 за один год с 2016 по 2020 год, сообщает The Block.

Это стало одной из самых успешных попыток правительства США получить данные об инвесторах.

Согласно требованиям Kraken должна предоставить следующую информацию: имена, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, адреса, контактную информацию и истории транзакций за указанные годы.

Kraken рассчитывает предоставить эту информацию IRS в начале ноября 2023 года. Биржа рекомендует клиентам, затронутым решением суда, проконсультироваться со своими налоговыми консультантами для решения вопроса о возможных налоговых обязательствах.

Команда Ethereum перенесла хардфорк Dencun на 2024 год

Разработчики Ethereum-клиентов подтвердили, что ожидаемое обновление Dencun не будет активировано в основной сети до конца 2023 года. Об этом сообщает Blockworks.

В ходе телеконференции All Core Developers участник команды Prysm под ником Potuz указал на постоянные проблемы с консенсусом в тестнетах для разработчиков. За последние месяцы для проверки апгрейда команда развернула уже десять подобных решений.

Хардфорк предусматривает обновление для обоих уровней — консенсуса (Deneb) и исполнения (Cancun).

В отличие от команд первого, разработчики клиентов исполнения заявили, что уже готовы к проверке обновления в общедоступном тестнете Goerli.