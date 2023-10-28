За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 298 420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 октября: 740 российских оккупантов, 22 танка и 9 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 298420 (+740) человек,
- танков — 5167 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 9749 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 7180 (+18) ед,
- РСЗО — 834 (+0) ед,
- средства ПВО — 558 (+2) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+9),
- крылатые ракеты — 1541 (+3),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9524 (+11) ед,
- специальная техника — 1011 (+0).
Источник: Минфин
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