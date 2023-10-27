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27 октября 2023, 19:00 Читати українською

Страны ЕС согласились передать доходы от замороженных российских активов Украине — Financial Times

Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
Фото: pixabay.com

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По данным источников издания, лидеры стран ЕС также призвали Еврокомиссию ускорить подготовку конкретных юридических предложений для реализации этого плана.

Ожидается, что Еврокомиссия предоставит конкретные правовые предложения в начале декабря.

«Это — зеленый свет для нас», — сказал один из собеседников Financial Times.

Источники издания отмечают, что Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию подходов по этому вопросу.

Издание напоминает, что западные санкции заморозили около $300 млрд, принадлежащих центральному банку России. Львиная доля этих средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

В преддверии Euroclear сообщил, что только за первые девять месяцев этого года доходы от замороженных российских активов составили около 3 млрд евро.

Выплаты купонов и погашение облигаций по обездвиженным российским активам остаются в Euroclear, поскольку они не могут быть выплачены клиентам, подпадающим под санкции. Депозитарий регулярно реинвестирует такие остатки, а повышение процентных ставок означает, что Euroclear зарабатывает больше благодаря этим инвестициям.

Источник: Минфин
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