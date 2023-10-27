Страны ЕС согласились передать доходы от замороженных российских активов Украине — Financial Times

Лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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По данным источников издания, лидеры стран ЕС также призвали Еврокомиссию ускорить подготовку конкретных юридических предложений для реализации этого плана.

Ожидается, что Еврокомиссия предоставит конкретные правовые предложения в начале декабря.

«Это — зеленый свет для нас», — сказал один из собеседников Financial Times.

Источники издания отмечают, что Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию подходов по этому вопросу.

Издание напоминает, что западные санкции заморозили около $300 млрд, принадлежащих центральному банку России. Львиная доля этих средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

В преддверии Euroclear сообщил, что только за первые девять месяцев этого года доходы от замороженных российских активов составили около 3 млрд евро.

Выплаты купонов и погашение облигаций по обездвиженным российским активам остаются в Euroclear, поскольку они не могут быть выплачены клиентам, подпадающим под санкции. Депозитарий регулярно реинвестирует такие остатки, а повышение процентных ставок означает, что Euroclear зарабатывает больше благодаря этим инвестициям.