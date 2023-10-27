Курс валют на вечер 27 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 27 октября Закрытие 27 октября Изменения доллар 36,47/36,49 36,41/36,43 6/6 евро 38,50/38,51 38,52/38,54 2/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,05 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−37,95, евро — 40,17−40,35 грн.

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