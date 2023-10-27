ЦБ рф повысил ставки до максимума за последние полтора года

Совет директоров российского центробанка повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15% годовых — максимального уровня с апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении российского регулятора.

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Ускорение инфляции

Свое решение ЦБ рф объяснил существенным ускорением инфляции в России, которая значительно превышает прогнозы из-за устойчивого увеличения внутреннего спроса, что все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

Центробанк ухудшил прогноз по инфляции до 7−7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6−7%.

В то же время, прогноз средней ключевой ставки на 2024 год ухудшен до 12,514,5% с 11,5−12,5%.

Повышение ставки предполагали большинство аналитиков российских банков и инвестиционных компаний, но почти все они прогнозировали ее рост всего на 1 процентный пункт.

Напомним

15 августа, на внеплановом заседании, на фоне растущего инфляционного давления, учетная ставка была повышена сразу на 3,5 процентного пункта.

15 сентября российский центробанк принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку — на этот раз на 1 процентный пункт — до 13%.