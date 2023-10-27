АЗС продолжают активно повышать цены на автогаз

Стоимость автогаза на украинских заправках продолжает расти. С 20 по 27 октября средняя цена на LPG в розничных сетях выросла на 1,14 грн, до 27,62 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За неделю больше подорожал газ в региональных сетях «Рур групп» и ZOG — на 2 грн/л — до 28,5 грн/л и 28,30 грн/л соответственно. Меньше всего — в ровенской сети «Олас» — на 0,15 грн/л, до 25,60 грн/л.

Цена на автогаз на станциях ОККО и WOG выросла на 1,2 грн/л и 1,5 грн/л до 28,69 грн/л и 28,98 грн/л соответственно. На заправках «Укрнафты» газ прибавил в цене 1,50 грн и сейчас стоит 26,90 грн/л.

Изменение розничных цен на автогаз с 20 по 27 октября 2023 года, грн/л: