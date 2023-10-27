Visa пригрозила банкам соседних с рф стран штрафом в $1 миллион за открытие счетов россиянам

Международная платежная система Visa направила банкам, находящимся в соседних с РФ странах, письмо с угрозой штрафа за открытие счетов российским гражданам. Об этом в X (ранее Twitter) рассказала российская журналистка Гера Угрюмова, в распоряжении которой оказался фрагмент документа.

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Предупреждение о запрете разослано по почте. Согласно ему, компания будет штрафовать банки-нарушители на $1 млн за каждую карту, выданную резиденту россии.

Пока запрет на обслуживание карт распространяется только на граждан рф, у которых нет статуса резидента Эстонии, Латвии, Литвы и т. д.

Следует отметить, что власти Казахстана пытаются бороться с «карточным туризмом».

Астана в будущем в массовом порядке может запретить выдачу карт гражданам россии.

Сообщается, что скоро потребуют разрешение на проживание в стране, а Нацбанк Казахстана подготовил соответствующие изменения в законодательстве.