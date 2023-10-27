Впервые в Украине в Государственном реестре прав (ДРРП) застройщики зарегистрировали специальные имущественные права на будущие объекты недвижимости. Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Защита инвесторов жилья: впервые в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав
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По ее словам, это будет способствовать прозрачному ведению бизнеса застройщиками, предотвращению появления недостроев, а также защиты инвестирующих в недвижимость украинцев, ведь продавать жилье без этих прав, как и полного пакета информации о строительстве в новостройках будет невозможно.
«Реализация этого механизма стала возможной благодаря принятию соответствующего закона „О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем“. Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, реально защищающие людей, вкладывающих деньги в первичную недвижимость. Это стало непосредственно возможным благодаря регистрации специального имущественного права, которого ранее не существовало», — подчеркнула инициатор законопроекта Елена Шуляк.
Она объяснила: специальное имущественное право — разновидность имущественного права. Он состоит во владении и распоряжении объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости.
«Для того чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства нужно будет создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе», — рассказала глава комитета.
Отметим, что регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа.
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Комментарии - 1
Думаю что ситуация с недвижимостью через 10-15 лет в Киеве и западнее будет примерно такая как сейчас в Харькове