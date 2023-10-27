ГБР проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ (обновлено)

Сегодня, 27 октября, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в помещениях столичных ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении КП «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Более того, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага», — говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП «Киевтеплоэнерго».

«Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна», — отметили в пресс-службе.

Предприятие отмечает, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

В КГГА отметили, что в период отопительного сезона ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения Киева и поставляют электроэнергию в объединенную энергосистему Украины.

В то же время КП «Киевтеплоэнерго» заявляет о готовности сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

Что говорят в ГБР

В ГБР сообщили, что проводят обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту хищения средств при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

Также правоохранители заверили, что следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.

«Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ.

В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения", — говорится в сообщении.

Проверяется также информация, что сами работы в соответствии с заключенными в 2022 году договорами фактически не выполнялись.

ГБР пришли на ТЭЦ для изъятия документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022—2023 годах, а также бухгалтерской документации с результатами выполнения работ.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, являвшейся производителем работ.

Досудебное расследование осуществляется по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.