Немецкое правительство выделило 5,6 млн евро в поддержку украинских малых и средних перерабатывающих предприятий в рамках грантового проекта «Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине — Фаза II». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Предприниматели смогут получить до 30 000 евро: Германия выделила гранты украинскому малому и среднему бизнесу
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Указывается, что это вторая фаза грантового проекта.
К программе могут присоединиться малые и средние предприятия, которые:
- имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн. евро;
- планируют реализацию инвестиционных проектов;
- имеют положительную кредитную историю;
- нет задолженности перед бюджетом Украины;
- не получали международную техническую помощь начиная с 1 февраля 2022 года.
Предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через пять финансовых учреждений-партнеров:
- Ощадбанк,
- Банк Львов,
- Кредобанк,
- Укргазбанк,
- кредитный союз «Анисия».
Средства гранта будут направлены на частичную компенсацию инвестиционных расходов в размере до 30%.
«Грантовый проект от правительства Германии расширит предложение грантовых ресурсов для ММСП, а также дополнит правительственную программу „Работа“, которая также предлагает гранты для перерабатывающих предприятий Украины. В условиях войны гранты для малого бизнеса являются наиболее действенным инструментом развития перерабатывающих предприятий, особенно в деоккупированных регионах Украины», — отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Напомним
«Минфин» писал, что Германия готовит зимний пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро.
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