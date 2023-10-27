Предприниматели смогут получить до 30 000 евро: Германия выделила гранты украинскому малому и среднему бизнесу

Немецкое правительство выделило 5,6 млн евро в поддержку украинских малых и средних перерабатывающих предприятий в рамках грантового проекта «Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине — Фаза II». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Указывается, что это вторая фаза грантового проекта.

К программе могут присоединиться малые и средние предприятия, которые:

имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн. евро;

планируют реализацию инвестиционных проектов;

имеют положительную кредитную историю;

нет задолженности перед бюджетом Украины;

не получали международную техническую помощь начиная с 1 февраля 2022 года.

Предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через пять финансовых учреждений-партнеров:

Средства гранта будут направлены на частичную компенсацию инвестиционных расходов в размере до 30%.

«Грантовый проект от правительства Германии расширит предложение грантовых ресурсов для ММСП, а также дополнит правительственную программу „Работа“, которая также предлагает гранты для перерабатывающих предприятий Украины. В условиях войны гранты для малого бизнеса являются наиболее действенным инструментом развития перерабатывающих предприятий, особенно в деоккупированных регионах Украины», — отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Напомним

«Минфин» писал, что Германия готовит зимний пакет помощи для Украины на 1,4 млрд евро.