Рост экономики США, финотчеты Amazon и Intel оказались лучше ожиданий: что нужно знать утром

Американские индексы снижаются второй день подряд

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 потерял 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,8%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.

Американские акции упали в четверг на фоне разочаровывающих финансовых результатов крупных технологических компаний за третий квартал 2023 года, которые ранее были опубликованы.

Кроме этого, на настроения инвесторов также повлияло сохранение высокой доходности казначейских облигаций США.

Между тем индекс S&P 500 находится на 10% ниже от своего годового максимума, достигнутого в июле.

Рынки Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,4%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,3%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,5% и 1,1% соответственно, а сингапурский STI снизился на 0,2%.

Инвесторы в регионе отслеживали рост фьючерсов на американские фондовые индексы на фоне хорошего квартального отчета Amazon, который компания представила после закрытия основной торговой сессии в США.

Участники рынка также с оптимизмом встретили экономические данные из Китая, указывающие на продолжающийся рост прибыли китайских промышленных компаний.

Квартальная выручка Amazon показала двузначный рост

В четверг вечером гигант электронной коммерции сообщил о своих финансовых результатах по итогам третьего квартала 2023 года.

Выручка компании составила $143,1 млрд, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Квартальная прибыль Amazon в расчете на акцию достигла $0,95. Финансовые результаты компании по итогам квартала превзошли ожидания Уолл-стрит.

Сильному финансовому отчету Amazon способствовал рост квартальных продаж Amazon Web Services на 12%, до $23,1 млрд, а также увеличение доходов от рекламы на 26%, до $12,1 млрд.

Устойчивый рост продаж компании в этом году последовал за тяжелым 2022 годом, который был отмечен серьезными мерами по сокращению затрат.

В ходе расширенных торгов в четверг акции Amazon выросли более чем на 3%. С начала года капитализация компании увеличилась на 39%.

Акции Intel выросли на 7% после закрытия торгов в США

Все из-за сильного квартального отчета, который оказался лучше ожиданий аналитиков.

По итогам третьего квартала 2023 года выручка Intel составила $14,2 млрд против ожидаемых $13,5. Прибыль в расчете на акцию компании составила $0,41 против прогнозных $0,22.

Компания Mobileye, публичное дочернее подразделение Intel, разрабатывающее системы для беспилотных автомобилей, стала ярким пятном в отчете компании: квартальные продажи Mobileye выросли на 18%, до $530 млн.

В третьем квартале 2023 года экономика США росла стремительными темпами

По данным Министерства торговли США, по итогам прошлого квартала американский ВВП вырос на 4,9%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов в размере 4,3% и намного выше темпов роста в 2,1% во втором квартале 2023 года.

Эксперты отмечают, что экономика США растет удивительно быстрыми темпами, несмотря на то, что процентные ставки в стране достигли самого высокого уровня за последние 22 года.

Тем не менее по мнению аналитиков, высокие темпы экономического роста не сохранятся к концу года, поскольку американская экономика сталкивается с рядом препятствий, включая резкий рост доходности гособлигаций США и возобновление выплат по студенческим кредитам.