За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 297680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 октября: 560 российских оккупантов, 4 танка и 1 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 297680 (+560) человек,
- танков — 5145 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 9726 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 7162 (+7) ед,
- РСЗО — 834 (+0) ед,
- средства ПВО — 556 (+0) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5390 (+1),
- крылатые ракеты — 1538 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9513 (+6) ед,
- специальная техника — 1011 (+1).
Источник: Минфин
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