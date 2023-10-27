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27 октября 2023, 13:36 Читати українською

В Украине 49% респондентов относят себя к семьям с низким достатком — КМИС

По сравнению с 2021 годом самооценка семьями своего изобилия практически не изменилась. В частности, в 2021 году 17% респондентов ответили, что их семьи вынуждены даже экономить на питании, а сейчас показатель остался таким же. В целом же, как и в 2021 году, так и сейчас 49% респондентов относят себя к семьям с низким достатком. Об этом свидетельствуют данные исследования КМИС.

По сравнению с 2021 годом самооценка семьями своего изобилия практически не изменилась.
Фото: freepik.com

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Согласно опросу, 34% респондентов заявили, что им хватает на питание и необходимую одежду, обувь. Но для таких покупок, как хороший костюм, мобильный телефон, пылесос, нужно экономить или одалживать. В 2021 году ответили 33% респондентов.

В этом году, как и в 2021 году, 32% респондентов ответили, что им хватает денег на питание, но для приобретения одежды, обувь нужно экономить или одалживать.

12% респондентов заявили, что им хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки. Но для приобретения дорогостоящих вещей (таких как стиральная машина, холодильник) нужно экономить или одалживать.

3% отметили (в 2021 году было 4%), что им хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки. Для таких покупок, как машина, квартира, нужно экономить или одалживать.

При этом только 1% респондентов, как и в 2021 году, заявили, что любые необходимые покупки могу совершить в любое время.

В исследовании также отмечается, что среди более старших по возрасту респондентов уровень состояния ниже — если среди 18−24 годовых респондентов только 3% ответили, что их семьи экономят на питании, то среди 60+ годовых — 31%.

Кроме этого, более сложная ситуация среди женщин — среди них 20% вынуждены экономить на питании против 13% среди мужчин (впрочем, в значительной степени это обусловлено возрастом — среди старших возрастов, которые в большем риске, больше именно женщин).

Источник: Минфин
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