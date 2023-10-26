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26 октября 2023, 19:03 Читати українською

НБУ анонсировал пополнение ассортимента нумизматической продукции (список)

В пятницу, 27 октября, в 11:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической и сувенирной продукции. Об этом сообщает регулятор.

В пятницу, 27 октября, в 11:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической и сувенирной продукции.
Фото: НБУ

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Что нового появится в интернет-магазине НБУ

Новая памятная монета Украины из серебра «Украинский язык» из серии «Духовные сокровища Украины» номиналом 10 гривен — 1000 шт.

Также будет пополнен ассортимент нумизматической продукции прошлых лет выпуска, а именно:

памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото):

  • Скифское золото. Олень — 431 шт.
  • Лев — 463 шт.
  • Украинский балет — 175 шт.

памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро):

  • Кузнец — 1 396 шт.
  • Гончар — 630 шт.
  • Бокораш — 2 514 шт.

Где купить

Приобрести данные памятные монеты можно будет уже завтра на сайте интернет-магазина НБУ.

Источник: Минфин
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