Курс валют на вечер 26 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 26 октября Закрытие 26 октября Изменения доллар 36,54/36,56 36,47/36,49 7/7 евро 38,51/38,52 38,47/38,49 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,10 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,92−38,00, евро — 40,20−40,38 грн.

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