К закрытию межбанка курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 26 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 26 октября
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Закрытие 26 октября
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Изменения
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36,54/36,56
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36,47/36,49
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7/7
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38,51/38,52
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38,47/38,49
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4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,57−38,10 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,92−38,00, евро — 40,20−40,38 грн.
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Источник: Минфин
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