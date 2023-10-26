Общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в 2023 году составит около $45 млрд. Об этом на брифинге сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.
Украина в этом году получит около $45 миллиардов кредитов и грантов — Нацбанк
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Финансовая поддержка
«Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около $45 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до почти 29% ВВП», — сказал Пышный.
Он отметил, что благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ — поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.
Напомним
Как писал «Минфин», общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $35,4 млрд.
Наибольшими ресурсами в текущем году являются:
- макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $16,2 млрд;
- ОВГЗ — $12,7 млрд;
- гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;
- средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования — $3,6 млрд;
- льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд.
Источник: Минфин
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