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26 октября 2023, 18:41 Читати українською

Украина в этом году получит около $45 миллиардов кредитов и грантов — Нацбанк

Общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в 2023 году составит около $45 млрд. Об этом на брифинге сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в 2023 году составит около $45 млрд.
Фото:depositphotos

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Финансовая поддержка

«Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около $45 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до почти 29% ВВП», — сказал Пышный.

Он отметил, что благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ — поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.

Напомним

Как писал «Минфин», общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $35,4 млрд.

Наибольшими ресурсами в текущем году являются:

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза — $16,2 млрд;
  • ОВГЗ — $12,7 млрд;
  • гранты от Соединенных Штатов Америки — $10,9 млрд;
  • средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования — $3,6 млрд;
  • льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
SergValin
SergValin
27 октября 2023, 8:10
#
В ЕС как минимум Венгрия и теперь ещё и Словакия блокируют выделение денег, в США вообще непредсказуемая ситуация в свете грядущих выборов, а Пышный уже делит деньги. Молодец.
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