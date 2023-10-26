Украина в этом году получит около $45 миллиардов кредитов и грантов — Нацбанк

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«Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около $45 млрд. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до почти 29% ВВП», — сказал Пышный.

Он отметил, что благодаря международной помощи Украина также может финансировать значительный дефицит текущего счета, а НБУ — поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.

Напомним

Как писал «Минфин», общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $35,4 млрд.

Наибольшими ресурсами в текущем году являются: