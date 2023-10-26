Пенсионный фонд Украины в октябре выплатил 58 млрд грн пенсий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за октябрь. На выплаты направлено 58 миллиардов
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«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.
Кроме того, на 25 октября профинансировано 978,4 млн грн на выплату жилищных субсидий и льгот.
Еще 2137,5 млн грн направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн грн — на оплату больничных.
Напомним
По состоянию на 1 октября средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5350,33 грн, у работающих пенсионеров — 5614,59 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
«Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе,
заполнять , загружать и вечно какие то отписки»
Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ — ну так
найми кого-нибудь за деньги, чтобы он правильно оформил заявку с приложением
всех необходимых сканов документов и в требуемом формате…
«живем в Европе»
Ну так живите в Европе и радуйтесь жизни.
Оформите маме статус беженца и пусть
она получает выплаты в евро.
Далась вам та гривна да ещё и в укрбанке…
Да да — именно!!!
Человек который проработал 7 лет в сумме в инвестмент банкинге (2 года Барклейс Англия и 5 лет в Дойче банке Германии) и 3 года в делойт США не может разобраться с личным кабинетом ПФУ… Ну тут точно проблема в моих навыках и неумении разобраться в технологиях.
Можете мне не отвечать совсем на мои коментарии?