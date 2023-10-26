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26 октября 2023, 17:10 Читати українською

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за октябрь. На выплаты направлено 58 миллиардов

Пенсионный фонд Украины в октябре выплатил 58 млрд грн пенсий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пенсионный фонд Украины в октябре выплатил 58 млрд.
Фото: depositphotos

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«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 25 октября профинансировано 978,4 млн грн на выплату жилищных субсидий и льгот.

Еще 2137,5 млн грн направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн грн — на оплату больничных.

Напомним

По состоянию на 1 октября средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5350,33 грн, у работающих пенсионеров — 5614,59 грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
financialGenius
financialGenius
26 октября 2023, 18:39
#
Кто знает куда можно жаловаться если уже 10 месяцев не могут оформить пенсию маме онлайн ? Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе, заполнять , загружать и вечно какие то отписки … то не четкая фото то это ксерокопия, а нужна цветная фотография , то какогото документа нет , который сгорел из-за войны … просто ужас какойто и мама вечно дергает — зайди посмотри что ответили … приехали раз в Киев на две неужели специально из-за этого так тоже нашли причину не оформлять пенсию из-за отсутствия свидетельства о браке … живем в Европе , ездить дороже чем та пенсия в 2000 грн . Мне вообще пофиг на эти деньги , мама принципиальная — хочет хоть что-то от государства которому всю жизнь платила налоги (лет 40)…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 20:36
#
financialGenius
«Просто меня это так достало , разбираться в ихнем интерфейсе,
заполнять , загружать и вечно какие то отписки»

Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ — ну так
найми кого-нибудь за деньги, чтобы он правильно оформил заявку с приложением
всех необходимых сканов документов и в требуемом формате…

«живем в Европе»

Ну так живите в Европе и радуйтесь жизни.
Оформите маме статус беженца и пусть
она получает выплаты в евро.
Далась вам та гривна да ещё и в укрбанке…
+
0
financialGenius
financialGenius
27 октября 2023, 11:08
#
«Не способен справиться с личным кабинетом пенсионера на сайте ПФУ»

Да да — именно!!!
Человек который проработал 7 лет в сумме в инвестмент банкинге (2 года Барклейс Англия и 5 лет в Дойче банке Германии) и 3 года в делойт США не может разобраться с личным кабинетом ПФУ… Ну тут точно проблема в моих навыках и неумении разобраться в технологиях.

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