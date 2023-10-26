Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за октябрь. На выплаты направлено 58 миллиардов

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«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на выплаты направлено 58,0 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн — через АО „Укрпочта“, 48,3 млрд грн — через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 25 октября профинансировано 978,4 млн грн на выплату жилищных субсидий и льгот.

Еще 2137,5 млн грн направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн грн — на оплату больничных.

Напомним

По состоянию на 1 октября средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5350,33 грн, у работающих пенсионеров — 5614,59 грн.