Украина приостановила новый зерновой коридор из-за угрозы со стороны россии

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Что известно

«Вечером 25 октября АМПУ опубликовала сообщение о том, что движение судов в и из коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года», — отметили в Barva Invest.

Сообщается, что такая приостановка де-факто действует уже в течение последних двух дней из-за решений военных, которые ссылались на «взрывную угрозу», возникшую вследствие увеличения активности российской авиации.

Предварительно запрет будет действовать 26 октября.

«Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен», — сообщили в Barva Invest.

В сообщении также говорится о возможных последствиях приостановки зернового коридора.

«Эти неожиданные ограничения означают простое судов. Ожидаем негативную реакцию бизнеса на отсутствие прогнозируемости. Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и переводить дополнительные затраты вниз по логистической цепочке», — прогнозируют в Barva Invest.

«Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены», — говорится в сообщении.

Предыстория

25 октября в ОК «Юг предупредили об активизации в районе морского зернового коридора российской авиации. В частности, россияне сбросили четыре взрывных устройства.