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26 октября 2023, 14:40 Читати українською

НБУ улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года и ухудшил на следующий год

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на конец 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на конец 2023 г.
Фото: НБУ

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Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год — с 8,5% до 9,8%.

Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса через пересмотр предположения о рисках безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен.

В дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году. Этому прежде всего будет способствовать ожидаемое снижение рисков безопасности, что допускается прогнозом НБУ.

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«Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители», — говорится в сообщении НБУ.

Снижение инфляции в сентябре 2023

В сентябре 2023 года инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении. Такую ценовую динамику предопределяло прежде всего значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур.

Мораторий на повышение ряда жилищно-коммунальных тарифов в дальнейшем ограничивал рост административно регулируемых цен.

Отмечается, что устойчивая ситуация на валютном рынке сдерживала удорожание товаров, имеющих значительную импортную составляющую (бытовая техника, электроника и т. п.).

В результате базовая инфляция в сентябре тоже заметно замедлилась — до 8,4% в годовом исчислении.

По оценкам НБУ, инфляция продолжила замедляться в октябре, чему, в частности, способствовало сохранение курсовой устойчивости на фоне успешного перехода к управляемой гибкости курса.

«В то же время сохранялось давление на инфляцию со стороны других фундаментальных факторов. Постепенное восстановление экономики сопровождается оживлением спроса на потребительские товары и услуги, а дефицит квалифицированных работников, в частности, в результате миграции, побуждает предприятия к повышению зарплат относительно высокими темпами», — отметили в НБУ.

Кроме того, давление на расходы бизнеса остается значительным, что связано с последствиями войны — разрушениями, усложненной логистикой, удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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