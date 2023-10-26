НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП до 4,9%

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

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Рост ВВП

«Быстрее экономическое восстановление вызвано рядом факторов. Среди них — более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучше, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов», — отметил Пышный.

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Прогноз на 2024−2025 год

В 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.

Экономическому росту будет способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, что будет поддерживать потребительский спрос. В то же время все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6%. Этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности. Оно будет сопровождаться постепенным возвратом мигрантов из-за границы, улучшением потребительских и инвестиционных настроений, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним

Правительственный прогноз, заложенный в проект госбюджета на 2024 год, предполагает рост ВВП на 5%, инфляцию в 10,8%, а среднегодовой курс — 41,4 грн/$.