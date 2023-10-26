Квартальная выручка Alphabet достигла $76,69 миллиарда

Компания Alphabet сообщила, что за июль-сентябрь 2023-го она получила $76,69 миллиарда выручки, что выше аналитических прогнозов, говоривших о $75,97 миллиарда.

Рекламный доход фирмы за минувший отчетный период достиг $59,65 миллиарда против прошлогодних $54,48 миллиарда. Усредненные экспертные оценки говорили, что этот показатель будет равен $59,12 миллиарда. На YouTube Alphabet получила $7,95 миллиарда дохода от рекламы. Годом ранее она зафиксировала там $7,07 миллиарда. Специалисты прогнозировали, что этот показатель будет равен $7,81 миллиарда.

Рекламные затраты компании в некоторых сегментах (розничной торговле и путешествиях) были довольно значительными. В то же время эксперты LBLV отмечают уменьшение бюджета в отдельных сферах, что сказывается на главном источнике дохода компании.

Чистая прибыль фирмы за квартал достигла $19,69 миллиарда. Год назад она получила $13,91 миллиарда. Котировки Alphabet после публикации отчета просели практически НА 5%.

Просадка котировок компании вопреки тому, что её квартальные показатели оказались лучше аналитических ожиданий, указывает на очень сильное желание рыночных игроков увидеть успех Alphabet и Google в области ИИ. Кроме того, она говорит о сохранении конкурентной способности облачного бизнеса компании, который вынужден бороться с более сильными соперниками в лице Azure и AWS.

Тревоги, связанные со снижением темпов глобального экономического развития, подтолкнули немалое число фирм к ограничению расходов на облачные службы. В частности, были снижены затраты на дорогостоящие системы ИИ. Из-за этого рост доходов облачного сегмента Google в июле-сентябре снизился до 22,5%. Кварталом ранее этот показатель рос на 28%.

За минувший квартал Google Cloud выручил $8,41 миллиарда. Это самые низкие темпы роста данного сегмента минимум с начала 2021-го. Облачное подразделение сообщило о получении операционной прибыли на уровне $266 миллионов, тогда как годом ранее оно зафиксировало убыток, равный $440 миллионам. Аналитики LBLV ожидали, что доход компании от вычислений в облаках по итогам квартала составит $8,62 миллиарда.

Владимир Кравченко, финансовый аналитик LBLV