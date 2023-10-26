Где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу — исследование

Самый высокий уровень занятости украинских беженцев — в Польше. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), сообщает notesfrompoland.com.

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Самый высокий уровень трудоустроенности

В отчете ОЭСР собраны данные из 12 из 38 стран, входящих в организацию. По оценкам, больше всего трудоустроенных беженцев из Украины трудоспособного возраста находится в Польше — 65%.

На втором месте — Великобритания (61%).

На третьем — Швеция (56%).

На четвертом — Литва (53%).

На пятом — Чехия (51%).

Далее следуют сразу три страны — Дания, Нидерланды и Эстония (46%).

Во Франции уровень занятости украинских беженцев составляет 33%.

Самый низкий уровень трудоустроенности

Самый низкий уровень трудоустроенности был в Швейцарии и Италии — 19% трудоспособных беженцев.

Хотя в рейтинге организации не было данных о Германии, в августе глава Федерального агентства по труду Андреа Налес сообщила, что доля трудоустроенных трудоспособных украинских беженцев в Германии составляет 19%.

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«Украинские беженцы интегрируются на рынки труда принимающих стран гораздо быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу», — говорится в отчете.

Отмечается, что значительная часть возможностей трудоустройства для украинских беженцев — на низкоквалифицированных работах, несмотря на то, что украинцы имеют образование выше среднего.

Исследование

Данные в исследовании поступили из разных внутренних и международных источников и собирались в разное время. В случае Польши, Великобритании, Чехии и Италии они основывались на опросах.

Данные из Польши исходят из отчета Национального банка Польши за ноябрь прошлого года. С тех пор страна столкнулась с оттоком украинских беженцев.