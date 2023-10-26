Медицинское страхование коллектива must have для каждой компании, ведь это гарантия получения качественной медицинской помощи сотрудникам по всей Украине за счет страховой компании.
Медицинское страхование коллектива: бесплатный онлайн вебинар для работодателей
Мы понимаем, как тяжело HR специалистам, финансистам и руководителям подобрать страхование для своего коллектива. Найти свободное время для сравнения и множество звонков от страховых, учесть желание каждого и собрать индивидуальную программу, в которой балансируется наполнение и стоимость.
Именно поэтому мы приглашаем вас на бесплатный вебинар, где эксперты с более чем 8-летним опытом в сфере страхования предоставят актуальные практические советы и расскажут секретные фишки.
В прямом онлайн эфире обсудим следующие вопросы:
- Что такое корпоративное медицинское страхование;
- Как сравнивать программы и определиться со страховой;
- Чем отличается корпоративный ДМС от медицинской страховки для физических лиц;
- Как изменился рынок страхования ДМС во время войны;
- С чего начать выбор брокера/страховщика;
- Практические советы на что обратить внимание при страховании коллектива;
- Секретные фишки, улучшающие медицинскую страховку.
Вебинар состоится 31 октября 2023 года в 13.00.
По завершении презентации спикеры уделят время и ответят на личные вопросы зрителей относительно медицинского страхования работников.
Зарегистрируйтесь на вебинар, и уже через 2 часа вы сможете выбрать наилучшее страхование для своих сотрудников
Участие бесплатно при предварительной регистрации.
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