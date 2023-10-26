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26 октября 2023, 13:20 Читати українською

«Крест боевых заслуг»: Укрпочта выпустила новую марку, посвященную боевой награде (фото)

Укрпочта 26 октября вводит в обращение новую почтовую марку «Крест боевых заслуг», посвященную военным наградам. Марка уже доступна в отделениях Укрпочты и онлайн. Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Укрпочта 26 октября вводит в обращение новую почтовую марку «Крест боевых заслуг», посвященную военным наградам.
Фото: postmark.ukrposhta.ua

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Что известно

«За время полномасштабной войны тысячи наших военных были награждены многочисленными наградами. Конечно, главное из них не медали и ордена, а наша им благодарность за подвиги и возможность жить в независимой, пусть неидеальной, но свободной Украине», — отметил Смелянский.

По его словам, военные знаки отличия и ордена выделяют лучших среди лучших. Поэтому в Укрпочте решили выпустить первую марку, посвященную военной награде — «Кресту боевых заслуг».

«Это отличие президента Украины вручается самым храбрым и отважным. Ее получают люди, которые, в условиях чрезвычайной опасности, совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками», — подчеркнул Смелянский.

Он напомнил, что этим отличием награждены Валерий Залужный, Дарья Мазуренко, Александр Сырский, Кирилл Буданов и Дмитрий Коцюбайло (посмертно).

«Мы понимаем, что для каждой семьи именно их мужчина или женщина в ВСУ и являются теми же героями. И что круто, с сегодняшнего дня вы можете наградить или поздравить их этой маркой, отправив открытку или письмо в часть или на передовую. Наверное, это будет одним из самых символических и приятных подарков для защитников и защитниц во время тяжелых боев», — отметил Смелянский.

Приобрести марку можно в отделениях Укрпочты и онлай .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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