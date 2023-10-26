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26 октября 2023, 12:58 Читати українською

Количество новостроек и цена на недвижимость в пригороде Киева растет быстрее, чем в столице

В пригороде Киева количество новостроек на активных стадиях строительства и продаж превышает количество ЖК в столице. Аналогичная ситуация наблюдается и по росту стоимости недвижимости. Об этом свидетельствуют данные компании M4U, разрабатывающей интеллектуальные решения для девелоперов недвижимости.

В пригороде Киева количество новостроек на активных стадиях строительства и продаж превышает количество ЖК в столице.
Фото: pixabay.com

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В октябре 2023 средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Киеве составляет 61,8 тыс. грн. Это на 2,2% больше, чем в октябре прошлого года и на 0,3% меньше, чем в начале этого года.

Недвижимость в Киеве

Квадратный метр недвижимости экономкласса за прошлый год подорожал на 5,2%, однако по сравнению с апрелем этого года подешевел на 1%. В комфорт-классе изменения совсем незначительны: +1% за год и только +0,7% за полгода.

В бизнес-классе недвижимость стоит в среднем почти 74 тыс. грн за кв. м, что на 2,2% меньше, чем годом ранее и на 6,3% меньше, чем в начале 2023 года.

В сегменте элитной недвижимости также продолжается понижение цен: на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,8% по сравнению с началом года.

«Учитывая относительно низкую активность на рынке, почти полное отсутствие динамики вполне понятно. В прошлом году основной причиной роста цен был рост себестоимости, корректировка смет проектов. В этом году и валюты, и экономическая ситуация в Украине в целом стабильнее, а рыночные факторы роста цены отсутствуют», — объяснил основатель M4U Владимир Даниленко.

Большинство предложений на рынке сосредоточено в ценовом диапазоне 36 тыс. — 44 тыс. грн, среди них традиционно преобладают предложения квартир комфорт-класса.

Количество новостроек в активных стадиях строительства и продаж также не изменилось. Пока их 175, тогда как в начале года было 182, а год назад — 185.

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Больше жилых комплексов в активной стадии строительства и продаж расположено в Голосеевском (28 ЖК), Печерском (27 ЖК) и Шевченковском (25 ЖК) районах Киева. Меньше всего — в Деснянском (10 ЖК), Святошинском и Оболонском (по 11 ЖК) районах.

Недвижимость в пригороде

В пригороде Киева наблюдается небольшой рост стоимости недвижимости. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя цена квадратного метра в Киевской области выросла на 2,3%, до 32,3 тыс. грн, в начале года — на 1,8%.

Зато количество объектов в активной стадии реализации в пригороде Киева за год выросло на 8,3% до 221. Однако в январе 2022 года таких объектов было 263.

«Восстанавливать работы несколько активнее, по сравнению со столичными, девелоперам пригорода помогает участие в программе „єОселя“. В Киевской области значительно больше объектов, которые отвечают критериям программы, а благодаря более доступной цене они пользуются большим спросом, в частности, у внутренне перемещенных украинцев», — отметил Владимир Даниленко.

В отличие от Киева, в области большинство сегментов недвижимости демонстрируют восходящий тренд. Единственное исключение — бизнес-класс, но и там за последние три месяца стоимость квадратного метра росла.

Квадратный метр эконом-класса в пригороде по сравнению с октябрем прошлого года подорожал на 5,3%, а за последние полгода — на 0,9%. В комфорт-классе за год рост средней цены составляет 5,6%, за полгода — 4,1%.

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Недвижимость класса бизнес за год скорректировала цену на 4,9%, однако летом цены снова начали расти и по сравнению с апрелем сегодня ниже всего на 0,7%. № сегменте недвижимости, позиционируемого как элитная, также наблюдаем восходящий тренд: за год цена на такие квартиры выросла на 3,6%, из них — на 1,9% за последние полгода.

Большинство квартир продается в ценовом диапазоне 26 тыс. — 32 тыс. грн за квадратный метр. Как и в Киеве, большинство из них относятся к комфорт-классу. Больше всего новых ЖК строится и продается в Ирпене (39 ЖК), Софиевской Борщаговке (20 ЖК) и Буче (14 ЖК).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
antonov3765
antonov3765
26 октября 2023, 14:55
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Кто во всем этом будет жить?
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+30
Kharakternyk
Kharakternyk
27 октября 2023, 8:08
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Не переживайте, завезуть.
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0
Антон Куминов
Антон Куминов
27 октября 2023, 11:00
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Разнорабочие из США
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0
antonov3765
antonov3765
27 октября 2023, 15:17
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Разнорабочим из сша тут нет никакого смысла вообще появляться. больше чем там нигде не заплатят
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