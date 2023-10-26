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26 октября 2023, 12:14 Читати українською

BlockFi завершила подготовку к банкротству, причины роста биткоина: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Мексиканский миллиардер назвал биткоин надежной защитой от инфляции

Один из богатейших людей Мексики и основатель группы компаний Grupo Salinas Рикардо Салинас Плиего в интервью Bitcoin Magazine назвал первую криптовалюту способом защиты от инфляции, поскольку правительство не может обесценить ее.

«По всему миру, не только в Мексике или Латинской Америке, мы видим растущий инфляционный налог, что равносильно отбору сбережений у людей без их разрешения и ведома, и это очень печально, особенно для тех, чья пенсия зависит от этого», — заявил он.

Салинас Плиего отметил, что для массового принятия биткоина в Мексике люди должны понять, что правительство «обманывает и грабит» их.

«Я думаю, всем было бы полезно понять, что обесценивание валюты — очень полезный мошеннический трюк для избежания роста налогов или долга», — добавил миллиардер.

Он также положительно оценил перспективы роста цены после одобрения первого в США спотового биткоин-ETF. По словам Салинаса Плиего, у главы SEC Гэри Генслера «есть веские причины не одобрять» инструмент, и это «защита не инвесторов, а способа финансирования госрасходов без повышения налогов».

BlockFi завершила подготовку к банкротству

Лендинговая платформа BlockFi завершила подготовку к банкротству и готова приступить к выплатам средств кредиторам.

Первое распределение запланировано на начало 2024 года.

Почти для всех клиентов кастодиальных счетов открылась возможность вывода активов.

Пользователи, у которых были процентные счета и займы, получат электронные сообщения с предложением вывести доступные средства в ближайшие несколько месяцев. Процесс запустят после закрытия обязательств перед первой категорией клиентов.

Итоговая сумма компенсации зависит от исхода разбирательств с обанкротившимися FTX, хедж-фондом Three Arrows Capital и другими компаниями. Суммарный объем требований к ним достигает $1 млрд.

В сентябре BlockFi получила разрешение суда на выполнение плана по закрытию бизнеса. Клиенты могут рассчитывать на возврат 35−63% от суммы долга.

Согласно документам, часть получателей рассчитывает на выплаты в биткоине и Ethereum.

В ожидании ETF: представители индустрии объяснили причины роста биткоина

За прошедший месяц котировки первой криптовалюты прибавили 25% во многом благодаря американским инвесторам и ажиотажу перед одобрением спотового биткоин-ETF. Об этом заявили аналитики Matrixport.

По данным экспертов, рыночная капитализация рынка цифровых активов выросла до $1,25 трлн, при этом на торговые объемы биткоина приходится $50 млрд.

24 октября цена биткоина протестировала $35 000, соответствующую отметкам начала мая 2022 года. Рост флагмана существенно оживил альткоины.

«В условиях рыночного безумия первая криптовалюта остается королем производительности. Но следите за нормализацией ставок финансирования и высоким уровнем волатильности. Умные трейдеры используют спред-коллы для получения стабильной прибыли», — добавили в Matrixport.

Несмотря на агрессивное закрытие коротких позиций, биткоин продолжает доминировать с долей в 53%.

Собственный «Индекс страха и жадности» Matrixport в настоящее время находится на уровне 99, а «Индекс относительной силы» составляет 87%. Исходя из этих данных, аналитики спрогнозировали вероятную паузу на бычьем рынке.

FTX рассмотрит три предложения о перезапуске платформы

FTX рассматривает вопрос о том, следует ли реорганизовать криптобиржу с партнером, самостоятельно или найти покупателя. Об этом юристы проходящей через процедуру банкротства площадки сообщили судье, сообщает Bloomberg.

«Теперь я знаю, что есть по крайней мере три стороны, которые заинтересованы в покупке актива, платформы», — заявил последний.

По словам партнера Perella Weinberg Partners Кевина Кофски, курирующего процесс, 16 декабря может появиться первоначальное предложение на приобретение компании. Биржа рассматривает множество вариантов, добавил он.

«Мы участвуем в координационном процессе с рядом заинтересованных сторон на ежедневной основе», — пояснил специалист.

В дискуссиях также рассматривается вопрос о целесообразности сохранения личной информации о пользователях отредактированной.

«Немедленное обнародование имен институциональных клиентов должников разрушило бы ценность и нанесло ущерб продолжающимся усилиям по монетизации их активов», — заявили юристы компании в ходатайстве в сентябре.

Соответствующий список закрыли. Некоторые участники, ссылаясь на приоритет банкротства, и СМИ утверждали, что он должен быть обнародован, напомнили в агентстве.

Судья утвердил приказ о редактировании информации о клиентах в течение следующих 90 дней.

В мартовской презентации представители биржи оценили совокупный дефицит средств для покрытия требований кредиторов в $8,7 млрд, из которых около $1,6 млрд — в биткоине. В июне 2023 года текущая команда менеджеров платформы заявила о возврате ликвидных активов на сумму около $7 млрд.

В июле юристы потребовали возврата $71 млн от связанных с биржей благотворительных подразделений.

В сентябре суд утвердил выкуп онлайн-брокером Robinhood своих 55 млн акций стоимостью $605,7 млн, которые ранее принадлежали основателю платформы Сэму Бэнкману-Фриду.

В том же месяце FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 млн.

Позднее биржа выставила претензии к сотрудникам филиала в Гонконге на $157,3 млн.

Источник: Минфин
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