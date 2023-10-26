Уолл-Стрит теряет интерес к электромобилям, а продажи кукол Барби выросли: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,4%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.

Вчерашнее снижение американских фондовых индексов произошло на фоне падения акций Alphabet (материнская компания Google) примерно на 9,5%, а также возобновления роста доходности казначейских облигаций США.

Сегодня Уолл-Стрит будет внимательно следить за оценками роста экономики США по итогам третьего квартала 2023 года, а также данными по количеству заявок на пособие по безработице.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,4%, японский Nikkei упал на 2,1%, южнокорейский Kospi сократился на 2,4%, сингапурский STI потерял 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,3% и 0,7% соответственно.

Помимо распродажи на рынках США, на настроения инвесторов в Азии также оказал давление слабый квартальный отчет южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix (-6%).

По итогам третьего квартала 2023 года компания сообщила о чистом убытке в размере $1,6 млрд по сравнению с прибылью $0,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Уолл-Стрит снижает ожидания относительно роста продаж электромобилей

Все из-за падения потребительского спроса на электромобили, а также роста стоимости финансирования.

В результате снижения оптимизма со стороны инвесторов акции производителей электромобилей начали резко падать, хотя в начале года были лидерами роста.

Так, за последнюю неделю индекс Bloomberg, который отслеживает стоимость акций производителей электромобилей по всему миру, упал почти на 7%. Для сравнения: за тот же период индекс S&P 500 снизился примерно на 2,5%.

Между тем на днях Tesla снизила собственные ожидания по поводу роста продаж, а руководство General Motors заявило, что пересматривает свои планы по развитию бизнеса по производству электромобилей, поскольку продажи растут медленнее ожидаемого.

Кроме этого, на фоне замедления роста продаж электромобилей эксперты также ухудшили прогнозы для основных поставщиков лития (Albemarle и Livent) — ключевого материала для производства аккумуляторов.

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Об этом сообщила Mattel — компания, которая производит детские игрушки.

Благодаря этому общая выручка Mattel по итогам третьего квартала 2023 года выросла на 9%, до $1,92 млрд, а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,08.

Несмотря на то, что компания отчиталась лучше ожиданий, стоимость ее акций в среду снизилась примерно на 6% на фоне более широкой распродажи на фондовом рынке США.