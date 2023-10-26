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26 октября 2023, 9:34 Читати українською

Как донатят украинцы в 2023 году и каким фондам доверяют

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформа United24, которая, к тому же, с мая текущего года начала собирать средства на два новых гуманитарных направления. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

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Сколько собрали платформы

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) украинцы перечислили в фонд Сергея Притулы.

Как донатят украинцы

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема). В мае 2023 года платформа United 24 начала собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн гривен на 76 млн гривен.

Фонд «Повернись живим» в августе 2023-го побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, «Повернись живим» получил за пять дней — с 14-го по 18-е число.

В это время в фонде проходил проект «Операция «Единство», в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом. В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

Фонд Сергея Притулы рекордную сумму донатов — почти 243 млн гривен — собрал в июле. В фонде отмечают, что это связано с проведением Мегазбора на закупки украинским военным беспилотников, лодок и грузовиков. Всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Evgen0505
Evgen0505
26 октября 2023, 10:11
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Фонд «Повернись живим»!!!
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