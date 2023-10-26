За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 297120 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 октября: 810 российских оккупантов, 29 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 297120 (+810) человек,
- танков — 5141 (+29) ед,
- боевых бронированных машин — 9715 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 7155 (+30) ед,
- РСЗО — 834 (+1) ед,
- средства ПВО — 556 (+2) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5389 (+17),
- крылатые ракеты — 1538 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9507 (+33) ед,
- специальная техника — 1010 (+3).
Источник: Минфин
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