30 немецких компаний хотят инвестировать в Украину — Шмыгаль

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По словам украинского премьера, стороны договорились активизировать инструменты экспортного кредитования для общей выгоды германскому и украинскому бизнесу.

«Порушили также вопросы гарантий для немецких инвесторов в Украине. По словам Роберта Габека, в настоящее время в Правительство ФРГ поступило 30 заявок от компаний, которые хотят инвестировать в нашу экономику», — добавил Шмыгаль.

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Также собеседники обсудили сотрудничество в сфере модернизации украинских производств и совместных проектов в области энергетики. Кроме того, стороны озвучили потребности в технике восстановления энергетической системы Украины.

«Сказал благодарность Роберту Габеку за его личные усилия в оказании нашей стране вооружения и помощь в прохождении прошлого отопительного сезона», — подытожил Шмыгаль.