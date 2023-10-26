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26 октября 2023, 11:30 Читати українською

30 немецких компаний хотят инвестировать в Украину — Шмыгаль

В немецкое правительство поступило 30 заявок от компаний, которые намерены инвестировать в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам встречи с вице-канцлером, федеральным министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком.

В немецкое правительство поступило 30 заявок от компаний, которые намерены инвестировать в Украину.
Фото: kmu.gov.ua

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Подробности

По словам украинского премьера, стороны договорились активизировать инструменты экспортного кредитования для общей выгоды германскому и украинскому бизнесу.

«Порушили также вопросы гарантий для немецких инвесторов в Украине. По словам Роберта Габека, в настоящее время в Правительство ФРГ поступило 30 заявок от компаний, которые хотят инвестировать в нашу экономику», — добавил Шмыгаль.

Читайте: Германия готовит зимний пакет помощи для Украины на 1,4 миллиарда евро

Также собеседники обсудили сотрудничество в сфере модернизации украинских производств и совместных проектов в области энергетики. Кроме того, стороны озвучили потребности в технике восстановления энергетической системы Украины.

«Сказал благодарность Роберту Габеку за его личные усилия в оказании нашей стране вооружения и помощь в прохождении прошлого отопительного сезона», — подытожил Шмыгаль.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
youknow
youknow
26 октября 2023, 12:01
#
Просто цікаво, зрозуміло що після перемоги, але… назвіть для орієнтиру хочаб майбутні, заплановані німцями, строки для інвєстувань.
+
0
HooToo
HooToo
26 октября 2023, 12:09
#
А що таке «перемога»?
+
0
youknow
youknow
26 октября 2023, 12:35
#
По руські — це победа. Для тих хто хочаб не вміє користуватись перекладачем. Не дякуйте.
+
0
HooToo
HooToo
26 октября 2023, 12:40
#
Дарма ти агришся (українською злитися), питання дуже просте. Звісно для тих хто знає на нього відповідь
+
0
youknow
youknow
26 октября 2023, 12:47
#
))) дарма ти думаєш що я агрюсь. лише стібаюсь з тебе
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