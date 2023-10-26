Военный конфликт между Израилем и ХАМАС вызвал скачок цен на нефть и усилил волатильность на сырьевом рынке, но аналитики Bank of America заявили, что стоимость нефти может вырасти еще больше и подняться до новых рекордных значений, пишет CNBC.
Bank of America допустил рост цен на нефть Brent до $250 за баррель
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Прогноз банкиров
В банке считают, что возможны сценарии, при которых цена на нефть Brent достигнет $150 за баррель — или даже $250 из-за усиления геополитической напряженности.
На прошлой неделе котировки нефти Brent приблизились к уровню $94 за баррель, так как участники торгов были обеспокоены тем, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт, который распространится на другие страны и приведет к потенциальным перебоям в поставках.
На Ближнем Востоке расположены страны, которые обеспечивают значительную долю поставок на мировой рынок нефти.
В Bank of America считают, что возможная эскалация геополитической напряженности с участием Ирана приведет к скачку цен на нефть до $120−130 за баррель. Если произойдет физическое нарушение поставок из-за атак на энергетическую инфраструктуру, цена нефти может подняться выше $130 за баррель, сообщили эксперты Bank of America. А если эскалация конфликта приведет к сокращению мировых поставок, например, на 2 млн баррелей в день, цена нефти способна превысить $150 за баррель.
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В банке предупредили, что любые ответные меры против Ирана могут поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, который является важным каналом для поставок нефти. Если пролив будет закрыт на длительный период, цены на нефть могут подняться выше $250 за баррель, считают в Bank of America.
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