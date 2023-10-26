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26 октября 2023, 8:28 Читати українською

Bank of America допустил рост цен на нефть Brent до $250 за баррель

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС вызвал скачок цен на нефть и усилил волатильность на сырьевом рынке, но аналитики Bank of America заявили, что стоимость нефти может вырасти еще больше и подняться до новых рекордных значений, пишет CNBC.

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС вызвал скачок цен на нефть и усилил волатильность на сырьевом рынке, но аналитики Bank of America заявили, что стоимость нефти может вырасти еще больше и подняться до новых рекордных значений, пишет CNBC.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз банкировВ банке считают, что возможны сценарии, при которых цена на нефть Brent достигнет $150 за баррель — или даже $250 из-за усиления геополитической напряженности.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз банкиров

В банке считают, что возможны сценарии, при которых цена на нефть Brent достигнет $150 за баррель — или даже $250 из-за усиления геополитической напряженности.

На прошлой неделе котировки нефти Brent приблизились к уровню $94 за баррель, так как участники торгов были обеспокоены тем, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт, который распространится на другие страны и приведет к потенциальным перебоям в поставках.

На Ближнем Востоке расположены страны, которые обеспечивают значительную долю поставок на мировой рынок нефти.

В Bank of America считают, что возможная эскалация геополитической напряженности с участием Ирана приведет к скачку цен на нефть до $120−130 за баррель. Если произойдет физическое нарушение поставок из-за атак на энергетическую инфраструктуру, цена нефти может подняться выше $130 за баррель, сообщили эксперты Bank of America. А если эскалация конфликта приведет к сокращению мировых поставок, например, на 2 млн баррелей в день, цена нефти способна превысить $150 за баррель.

Читайте: В Ernst & Young сообщили о риске роста цен на нефть до $150 за баррель

«Прошлые нарушения в поставках энергоносителей, такие как арабское нефтяное эмбарго в 1973 году или иранская революция 1979 года, привели к трехзначному процентному росту цен на нефть», — напомнили аналитики BofA.

В банке предупредили, что любые ответные меры против Ирана могут поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, который является важным каналом для поставок нефти. Если пролив будет закрыт на длительный период, цены на нефть могут подняться выше $250 за баррель, считают в Bank of America.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 октября 2023, 9:38
#
Є сценарії, коли нафта може коштувати 50… 100… 200… 500… Може початися ядерна війна і нафта буде коштувати три жмені зерна за 10 пригошнів нафти. А може США трохи стримати Ізраїль і саудити припинять гнати ціну нафти, принаймні під вибори. Сі збільшив дефіцит бюджету, щоб підтримати економіку, значить у них там назріває кака, якщо вже позичають/друкують понад 3 % бюджету, а це сотні лярдів баксів — це стримуватиме попит на нафту. Факторів купа, вони протилежні, вони часто синергічні… але якщо і буде 120+ то не довго, бо то пригасить економіку і знизить попит.
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zxcvb1979
zxcvb1979
26 октября 2023, 13:36
#
250- чепуха. Нужно идти путём энергонезависимости (солнце,ветер,водород).Где безопасно мини атомные электростанции. Довести уровень этих источников до максимума и пусть страны добывающие ископаемое топливо сами у себя его покупают.
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