Bank of America допустил рост цен на нефть Brent до $250 за баррель

В банке считают, что возможны сценарии, при которых цена на нефть Brent достигнет $150 за баррель — или даже $250 из-за усиления геополитической напряженности.

На прошлой неделе котировки нефти Brent приблизились к уровню $94 за баррель, так как участники торгов были обеспокоены тем, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт, который распространится на другие страны и приведет к потенциальным перебоям в поставках.

На Ближнем Востоке расположены страны, которые обеспечивают значительную долю поставок на мировой рынок нефти.

В Bank of America считают, что возможная эскалация геополитической напряженности с участием Ирана приведет к скачку цен на нефть до $120−130 за баррель. Если произойдет физическое нарушение поставок из-за атак на энергетическую инфраструктуру, цена нефти может подняться выше $130 за баррель, сообщили эксперты Bank of America. А если эскалация конфликта приведет к сокращению мировых поставок, например, на 2 млн баррелей в день, цена нефти способна превысить $150 за баррель. Читайте: В Ernst & Young сообщили о риске роста цен на нефть до $150 за баррель «Прошлые нарушения в поставках энергоносителей, такие как арабское нефтяное эмбарго в 1973 году или иранская революция 1979 года, привели к трехзначному процентному росту цен на нефть», — напомнили аналитики BofA.