НБУ повысил официальный курс гривны на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 26 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,5312 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 26 октября установил официальный курс евро на уровне 38,61 грн.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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