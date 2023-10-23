К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 14 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 23 октября: Доллар на межбанке прибавил 5 копеек, евро — 14 копеек
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Открытие 23 октября
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Закрытие 23 октября
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Изменения
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36,50/36,52
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36,55/36,57
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5/5
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38,63/38,64
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38,77/38,78
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14/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−38,15 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 40,30−40,45 грн.
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Источник: Минфин
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