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23 октября 2023, 16:43 Читати українською

Kernel Веревского договорился с кредиторами об отсрочке уплаты долгов

Агрохолдинг Kernel после полугода переговоров договорился с кредиторами о продлении сроков уплаты тела кредита почти на год, а также дисконт погашения в 25%. Об этом идет речь в сообщении на сайте Варшавской биржи.

Агрохолдинг Kernel после полугода переговоров договорился с кредиторами о продлении сроков уплаты тела кредита почти на год, а также дисконт погашения в 25%.
Фото: depositphotos

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Подробности

Агропромышленная компания Kernel, принадлежащая Андрею Веревскому, договорилась с кредиторами о продлении кредитных линий на $733 млн до середины 2024 года. Компания будет платить только проценты по кредитам, которые были взяты к полномасштабному вторжению россии в Украину.

Отмечается, что Kernel не будет объявлять потенциальные или фактические дефолты, возникшие из-за вторжения россии в Украину.

Читайте: Kernel уходит с Варшавской биржи: почему Веревский хочет сделать компанию частной

Kernel договорилась об отсрочке уплаты долгов с ING PXF, фонде Natixis PXF, Европейском банке реконструкции и развития, Европейском инвестиционном банке.

Кредиторы также позволили Kernel платить «довоенные» кредиты с дисконтом 25%, но для этого нужно получить дополнительное согласование.х кредиторов.

«Один из кредиторов уже согласился на полное погашение с дисконтом», — говорится в сообщении Kernel.

Кредиторы выдвинули Kernel условия, при которых они согласовали реструктуризацию. Среди этих условий: поддержка корзины капитальных затрат для поддержания текущих операций и осуществления предоплаты наличными.

«Еще одно условие — поддержка акционеров путем новой инъекции капитала — было выполнено 1 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 октября 2023, 17:47
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Передоплата готівкою??? Так о звідки ріст долара на чорному ринку… Вереський пилососить і сині і білі…
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