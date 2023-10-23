Kernel Веревского договорился с кредиторами об отсрочке уплаты долгов

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Агропромышленная компания Kernel, принадлежащая Андрею Веревскому, договорилась с кредиторами о продлении кредитных линий на $733 млн до середины 2024 года. Компания будет платить только проценты по кредитам, которые были взяты к полномасштабному вторжению россии в Украину.

Отмечается, что Kernel не будет объявлять потенциальные или фактические дефолты, возникшие из-за вторжения россии в Украину.

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Kernel договорилась об отсрочке уплаты долгов с ING PXF, фонде Natixis PXF, Европейском банке реконструкции и развития, Европейском инвестиционном банке.

Кредиторы также позволили Kernel платить «довоенные» кредиты с дисконтом 25%, но для этого нужно получить дополнительное согласование.х кредиторов.

«Один из кредиторов уже согласился на полное погашение с дисконтом», — говорится в сообщении Kernel.

Кредиторы выдвинули Kernel условия, при которых они согласовали реструктуризацию. Среди этих условий: поддержка корзины капитальных затрат для поддержания текущих операций и осуществления предоплаты наличными.

«Еще одно условие — поддержка акционеров путем новой инъекции капитала — было выполнено 1 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.