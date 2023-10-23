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23 октября 2023, 16:18 Читати українською

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 миллиарда

Американская энергетическая компания Chevron Corp. достигла соглашения о покупке конкурирующей Hess Corp. за $53 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Chevron.

Американская энергетическая компания Chevron Corp.
Фото: depositphotos

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Что известно о сделке

С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями — акционеры получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Таким образом, стоимость бумаг Hess оценена в $171 за акцию, при том, что на закрытие торгов в пятницу они стоили $163,02 за акцию.

Приобретение Hess позволит улучшить и диверсифицировать портфель активов Chevron, отмечается в пресс-релизе. В частности, особую ценность представляет месторождение Stabroek в Гайане и активы на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте.

Когда ожидается закрытие сделки

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года. После этого глава Hess Джон Хесс, как ожидается, войдет в совет директоров Chevron.

Объем капзатрат объединенной компании оценивается в $19−22 млрд в год, синергия от сделки составит порядка $1 млрд в течение года после закрытия. Кроме того, после закрытия сделки Chevron рассчитывает продать активы на сумму $10−15 млрд к концу 2028 года.

Акции Chevron на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 2,9%, котировки бумаг Hess поднимаются на 2,5%.

Источник: Минфин
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