НБУ аннулировал лицензии шести финкомпаниям, а семь — исключил из госреестра

Нацбанк аннулировал лицензии шести небанковским учреждениям, а также исключил семь учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и два учреждения — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кому аннулировали все имеющиеся лицензии

ПО «Ломбард „Региональный“ ЧП „Зладодар 585“ и компания»;

ПО «Ломбард „Капитал-кредит“ Шевченко и компания»;

ООО «ФК «Флай Финанс»;

ООО «Эй Ти Финанс»;

ООО «Лизинговая компания Агрофонд»;

ООО «ФК «Евро Премьер Финанс».

Кроме того, на основании представленных документов ООО «ФК «Атланта», ПО «Ломбард «Капитал-кредит» Шевченко и компания», ООО «Эй Ти Финанс»; ООО «ФК «Евро Премьер Финанс» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений и ООО «Лизинговая компания Агрофонд» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Кого исключили из реестра

ООО «служба мгновенного кредитования» — в связи с принятием Национальным банком решения об аннулировании всех имеющихся лицензий;

ЧАО «СК «Каштан» — в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из-за нарушений требований законодательства, выявленных в результате инспекционной проверки;

ООО «ФК «Ван-Райз Финанс» — в связи с тем, что компания в течение трех месяцев не имеет лицензий на предоставление финансовых услуг.

Также в связи с тем, что ГП «Спецагролизинг» не имеет действующей лицензии на предоставление финансовых услуг, предприятие исключено из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 20 октября 2023 года.