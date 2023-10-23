В Украине возобновляется спрос на кредиты (опрос)

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«Наибольший рост спроса в корпоративном сегменте, по данным банков, наблюдается со стороны крупных предприятий, в розничном — на ипотеку (рост четыре квартала подряд). В 4 квартале банки ожидают роста спроса и на корпоративные, и на розничные кредиты», — говорится в сообщении.

Качество ссуд, по данным опроса, не изменится, однако отдельные крупные игроки заявили об ухудшении качества кредитов домохозяйствам. Объемы фондирования, по мнению респондентов, продолжат расти, и пятый квартал подряд банки рассчитывают на приток денежных средств от населения.

Долговая нагрузка малых и средних предприятий и крупных компаний, по оценкам банков, два квартала подряд снижается до среднего уровня. В то же время долговая нагрузка домохозяйств несколько ниже средней.

Уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса в 3 квартале повысился, прежде всего на кредиты малых и средних предприятий, краткосрочные и валютные ссуды. В дальнейшем растет уровень одобренных заявок на розничные кредиты в большей степени на потребительские.

Кредитные стандарты для бизнеса в третьем квартале не изменились впервые с начала полномасштабного вторжения после длительного периода их усиления. Каждый пятый респондент отметил даже определенное смягчение стандартов. В 4 квартале банки планируют несколько ослаблять кредитные стандарты для всех типов ссуд, кроме валютных.

Кредитные стандарты домохозяйствам смягчаются третий квартал подряд. Банки планируют и дальше смягчать стандарты для потребительских кредитов, в то же время для ипотечных — оставят неизменными. Финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска в течение 3 квартала. В течение следующего квартала ожидается повышение кредитного и процентного рисков, а больше валютного.