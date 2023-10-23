Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро. Об этом в телеграм-канал написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Поддержка ЕС

В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой.

«Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем на следующий год получить из них 18 млрд евро», — написал Шмыгаль.