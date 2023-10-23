Криптообменники — что это такое и как они работают в Украине

Криптовалюты продолжают уверенно входить в нашу повседневную жизнь. Вместе с ростом интереса к ним, возникает необходимость их обмена. И здесь на сцену выходят криптообменники — специализированные онлайн-ресурсы, позволяющие легко и удобно обменивать криптовалюты на традиционные фиатные деньги или другие криптовалюты. В этой статье мы рассмотрим, что такое криптообменники, как выбрать надежный обменник , расскажем о государственном регулировании криптообменов в Украине, а также оценим плюсы и минусы использования таких платформ.

Что такое криптообменники

Криптообменники, или просто обменники криптовалют, — это онлайн-платформы, предоставляющие услуги по обмену криптовалют на фиатные деньги (например, украинские грн) или другие криптовалюты. Они действуют как посредники между пользователями, желающими купить или продать криптовалюту.

Работа криптообменников базируется на цифровых кошельках, где пользователи могут хранить свои криптовалютные активы. Основная задача обменника — обеспечить быстрый и безопасный обмен криптовалюты на другие активы. Такие сервисы предоставляют услуги как обмен наличных на криптовалюту, обмен одной криптовалюты на другую и обратно, а также вывод криптовалюты на банковские счета или платежные системы.

Как выбрать обменник криптовалют

Выбор надежного криптообменника — это ключевой момент, который гарантирует безопасность и эффективность вашей операции. Помните, что высокий курс не всегда лучший вариант. Ниже представлены основные критерии, которые стоит учитывать при выборе обменника:

Безопасность

Уделяйте особое внимание этому аспекту. Проверьте, использует ли обменник современные методы шифрования и многофакторную аутентификацию для обеспечения безопасности пользовательских данных и средств.

Отзывы

Почитайте отзывы других пользователей об обменнике в поисковике, на профильных сайтах, в соцмедиа. Отзывы могут дать представление о репутации и надежности сервиса, а найти их можно на специализированных форумах и сайтах, но об этом позже.

Репутация

Узнайте, сколько лет обменник уже находится на рынке, сколько лет домену. Чем больше опыта у компании, тем больше вероятность, что она сможет обеспечить качественное обслуживание.

Лицензия

Проверьте, есть ли у обменника соответствующая лицензия на проведение операций с обменом валют. Наличие лицензии может свидетельствовать о законности и прозрачности деятельности. Но такая информация далеко не всегда доступна обычному пользователю.

Курсы обмена

Сравните цены на разные валюты разных обменников. Не забывайте, что некоторые обменники могут взимать скрытые комиссии, поэтому обращайте внимание на общий объем сделки, а не только на сам курс.

Если не хотите долго копать о каждом из обменников можно воспользоваться украинским сервисом Обмифай (https://obmify.com/) — это ведущий мониторинг обменников, который предоставляет ценную помощь в выборе надежных партнеров для обмена. Obmify проводит глубокий анализ обменников, учитывая множество факторов кроме курса, чтобы дать возможность пользователям быть уверенными в надежности каждой операции с цифровыми виртуальными активами.

ТОП криптообменников в Украине

Лучшие криптообменники меняются ежедневно, если не каждый час. Курс валют постоянно коррелируется в зависимости от спроса и предложения, поэтому точно сказать какая обменка лучше всех невозможно. Но, есть идея как упростить ситуацию — найти надежный обменник с хорошим курсом всегда можна на Obmify, украинском рейтинге криптообменников. Здесь же можно и почитать отзывы, чтоб убедиться в надежности выбранной опции.

Государственное регулирование работы криптообменников в Украине

Состояние регулирования криптовалют в Украине можно охарактеризовать как условное. В стране отсутствует явное законодательство, запрещающее или разрешающее такой обмен. Однако существует несколько законопроектов, направленных на регулирование этой сферы.

На сегодняшний день законодательство не является преградой для обменников, и многие из них успешно функционируют в Украине, соблюдая при этом стандарты безопасности и законности.

Плюсы и минусы обменников криптовалют

Плюсы

Удобство: Криптообменники предоставляют простой и удобный способ обмена электронных денег.

Доступность: Они доступны 24/7 и позволяют совершать операции с криптовалютой в любое время суток, не в зависимости от обеденного перерыва, тревоги, отключения света, государственных выходных, праздников и т. д.

Разнообразие валют: Вы можете обменивать многие криптовалюты, и к тому же выводить их на широкий спектр других активов, например, в наличные, на карту Моно или Приват Банка, на карты иностранных банков, PayPal и т. д. Главное чтоб был подходящий курс.

Минусы:

Комиссии: Некоторые обменники могут взимать невыгодные комиссии или же предлагать невыгодный курс.

Безопасность: Не проведя тщательной проверки можно нарваться на мошенников и отправить свои кровные деньги в никуда.

Какие бывают виды обменников криптовалют?

Существует несколько типов криптообменников:

Онлайн-обменники

Криптообменник онлайн это веб-сайты, которые позволяют пользователям обменивать цифровые валюты не выходя из дому. Криптообменники предоставляют удобный интерфейс и быстрые операции, а часто еще и самый выгодный курс.

Оффлайн обменники

Эти криптообменники имеют физическое присутствие, как правило, в виде обменных пунктов. Они подходят для тех, кто предпочитает покупать или продавать в офлайн-режиме. В Украине множество таких обменок с хорошим курсом находятся как в больших городах — Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов — так и в небольших городах, но там это обычно не криптообменники, а обычные обменники или кассы.

P2P-обменники

Это встроенная функция обмена на крипто биржах. Они позволяют пользователям совершать сделки напрямую друг с другом без посредников или же где биржа выступает гарантом операции, минимизируя риск мошенничества. Это может быть выгодным с точки зрения комиссий, хотя биржа бирже рознь. На Binance, например, комиссии на Р2Р нет. Нужно обратить внимание, что при этом способе обмена через биржу нет возможности использовать наличные для продажи или покупки. К тому же, биржа — это не про анонимность. Практически каждая биржа будет требовать у вас верификации с отправкой документов. Если не хотите давать бирже свои данные — USDT в наличные лучше сделать через криптообменник, это будет куда более безопасным с этой точки зрения.

Как купить Биткоин в криптообменниках за гривну

Вот подробная инструкция как работать через криптообменник:

Заводим кошелек если его еще нет. Можно выбрать онлайн опцию на централизованной бирже или на децентрализованной платформе, а можно купить холодный кошелек-флешку без доступа к интернету. Все зависит от ваших предпочтений и уровня анонимности, к которому вы склоняетесь. Находим подходящий обменник сами (помним, что мы смотрим не только курс и комиссию) либо же ищем криптообменник через Obmify и переходим по ссылке. На сайте обменки вводим нужную сумму. Можно ввести как сумму крипты для получения (например, в Биткоине или USDT) или же сумму фиата к отправлению (деньги в грн или долларах) и нажимаем далее/следующий шаг/обменять и т. д. Обычно регистрация и верификация не обязательна. Вводим номер своего кошелька и выбираем сеть (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Polygon и т. д. ), через которую должна произойти транзакция (Внимание! Это очень важный шаг! При выборе неверной сети ваши деньги могут пропасть навсегда). Выбирая свой адрес кошелька на бирже сверяйте название сети. Оплачиваем заявку с карты или наличными деньгами в кассе криптообменника (не забываем про комиссию), в зависимости от выбранного варианта. Ожидаем перевода крипты, обычно это занимает 5−10 минут, реже до получаса.

Теперь вы знаете, что такое криптообменники, как выбрать надежный обменник, какие плюсы и минусы существуют при использовании этих платформ, а также как купить Биткоин в криптообменниках за гривну. Помните о безопасности и правилах выбора обменника, и ваш опыт будет удачным.