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Что прогнозирует разведка

россия потребует дополнительных расходов на финансирование выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых солдат и семей погибших. Большая часть тех военнослужащих, которые получили серьезные ранения и нуждаются в длительной медицинской помощи, потеряли конечности, причем каждый пятый нуждается в ампутации верхней конечности, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда россии Алексей Вовченко.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 October 2023.



Пройти свыше Defense Intelligence's use of language: https://t.co/s1SIWGDr2t



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WExBtbuQCK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2023

Эти раненые почти наверняка будут нуждаться в пожизненном лечении.

Постоянное увеличение военных расходов, скорее всего, будет способствовать инфляционному давлению в россии. Кроме того, постоянное увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать тяжелые решения по финансированию войны, что усугубит финансовое давление на российский бизнес.