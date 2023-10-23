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23 октября 2023, 12:53 Читати українською

Британская разведка прогнозирует в россии инфляцию и усиление давления на бизнес в 2024 году

россия все больше сосредотачивается на войне против Украины. Предложенный госбюджет на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с теми же расходами на 2023 год, то есть расходы на оборону на 2024 год в россии составляют около 6% ВВП. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

россия все больше сосредотачивается на войне против Украины.
Фото: depositphotos

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Что прогнозирует разведка

россия потребует дополнительных расходов на финансирование выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых солдат и семей погибших. Большая часть тех военнослужащих, которые получили серьезные ранения и нуждаются в длительной медицинской помощи, потеряли конечности, причем каждый пятый нуждается в ампутации верхней конечности, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда россии Алексей Вовченко.

Эти раненые почти наверняка будут нуждаться в пожизненном лечении.

Постоянное увеличение военных расходов, скорее всего, будет способствовать инфляционному давлению в россии. Кроме того, постоянное увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать тяжелые решения по финансированию войны, что усугубит финансовое давление на российский бизнес.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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