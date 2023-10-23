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23 октября 2023, 11:17 Читати українською

Дефицит бюджета США продолжает расти, а Alibaba и Tencent инвестируют в ИИ: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 2,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,2%, а индекс Dow Jones снизился на 1,6%.

В течение недели инвесторы сохраняли осторожный настрой на фоне растущих глобальных геополитических проблем, продолжающейся распродажи казначейских облигаций США, а также «ястребиных» комментариев спикеров Федеральной резервной системы.

На этой неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на сезоне квартальных корпоративных отчетов в США. В самую жаркую неделю сезона о своих финансовых результатах сообщат, в том числе американские технологические гиганты, среди которых: Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Amazon.

Рынки Азии завершили неделю падением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 2,8%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 3,3%, сингапурский STI подешевел на 3,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 3,4% и 3,6% соответственно.

В понедельник рынки Азии снижаются в преддверии выхода свежих данных по инфляции по всему региону.

Дефицит бюджета США вырос до $1,7 трлн — максимума со времен пандемии COVID-19

По данным правительства США, дефицит бюджета за год увеличился на 23%, до $1,7 трлн. Рост дефицита произошел на фоне падения бюджетных доходов, а также из-за рекордно высоких процентных расходов по госдолгу.

В 2023 финансовом году общие доходы американского бюджета упали на $457 млрд, или на 9%, до $4,4 трлн. При этом процентные расходы по федеральному долгу выросли на 23%, до $879 млрд, что является рекордным значением.

Alibaba и Tencent инвестируют в ИИ

По данным CNBC News, китайские технологические гиганты, включая Alibaba и Tencent, являются одними из ключевых инвесторов в компанию Zhipu — стартап в области искусственного интеллекта, который может стать конкурентом OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT).

Китай рассматривает ИИ как ключевую технологию, которая поможет экономическому росту страны.

Кроме инвестиций в ИИ, вторая экономика мира планирует увеличить свою вычислительную мощность на 50% к 2025 году.

Между тем, помимо инвестиций в Zhipu, китайские IT-гиганты Alibaba, Tencent и Baidu разрабатывают свои собственные модели искусственного интеллекта и выпускают продукты, основанные на ИИ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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