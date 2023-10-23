За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 294 700 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 октября: 870 российских оккупантов, 12 танков и 6 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 294700 (+870) человек,
- танков — 5093 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 9653 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 7057 (+25) ед,
- РСЗО — 825 (+0) ед,
- средства ПВО — 551 (+2) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5345 (+6),
- крылатые ракеты — 1536 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9419 (+15) ед,
- специальная техника — 998 (+7).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Комментарии