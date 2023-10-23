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23 октября 2023, 9:18 Читати українською

Китай начал расследование против крупнейшего производителя iPhone

Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — одного из главных партнеров Apple и крупнейшего в мире производителя iPhone. Об этом сообщаеткитайская государственная газета Global Times.

Китай начал расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — одного из главных партнеров Apple и крупнейшего в мире производителя iPhone.
Фото: depositphotos

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Что известно

Налоговые органы КНР провели проверку предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу, а чиновники, занимающиеся вопросами природных ресурсов, проверили предприятия в провинциях Хэнань и Хубэй.

В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать с властями. «Соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти», — говорится в заявлении, которое цитирует Financial Times.

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань расположена крупнейшая фабрика по производству iPhone, которой управляет Foxconn, отмечает Bloomberg. Причины расследования и прочие детали в публикации Global Times и заявлении Foxconn не раскрываются.

При этом газета привела комментарий замдекана Тайваньского исследовательского института при Сямэньском университете в КНР. Он отметил, что работающие в Китае тайваньские компании должны «не только пользоваться возможностями развития и дивидендами на материке», но и «брать на себя соответствующую социальную ответственность», способствуя «развитию мирных отношений между двумя сторонами пролива.

Источник: Минфин
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