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23 октября 2023, 8:37 Читати українською

Канада объявила о новой миграционной программе для украинцев. Подробности

Канада ввела новую временную миграционную программу, позволяющую украинцам-близким родственникам канадцев получить разрешение на постоянное проживание. Детали программы опубликованы на сайте министерства иммиграции Канады, пишет «Укринформ».

Канада ввела новую временную миграционную программу, позволяющую украинцам-близким родственникам канадцев получить разрешение на постоянное проживание.
Фото: depositphotos

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Что известно

Прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября.

Воспользоваться ею смогут граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или же погибли, или пропали без вести.

Пока информации о сроках рассмотрения заявок и цене представления нет. Она должна появиться 23 октября.

Напомним

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Канада объявила о временной миграционной программе, которая позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде.

Хотя на участие в этой программе было подано более миллиона заявок, только около 170 тысяч украинцев приехали по ней в Канаду. В июле этого года прием новых заявлений на эту программу был прекращен, но правительство пообещало вскоре обнародовать детали новой программы, которая давала бы право желающим украинцам переехать в Канаду на постоянной, а не временной основе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
mantis05
mantis05
23 октября 2023, 10:39
#
Скоро молодых украинцев в Канаде будет больше, чем в Украине
+
0
Rubi0
Rubi0
23 октября 2023, 10:56
#
При этом старое поколение в Украине будет рукоплескать Канаде и Польще надеясь что тут будет когда-то хорошо)
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