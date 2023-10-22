За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 293830 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 октября: 980 российских оккпантов, 18 танков и 9 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 293830 (+980) человек,
- танков — 5081 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 9631 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 7032 (+15) ед,
- РСЗО — 825 (+3) ед,
- средства ПВО — 549 (+1) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5339 (+9),
- крылатые ракеты — 1535 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13) ед,
- специальная техника — 991 (+1).
Источник: Минфин
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