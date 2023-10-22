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22 октября 2023, 13:10 Читати українською

Потери зернового сектора Украины в результате этого года могут превысить $3,2 млрд — Reuters

Украинский сектор зерновых и масличных культур может потерять более $3,2 млрд в 2023 году из-за высоких расходов на логистику, а также роста цен на горючее и удобрения, что грозит сокращением посевных площадей в ближайшие годы, пишет Reuters со ссылкой на объединение фермеров.

Украинский сектор зерновых и масличных культур может потерять более $3,2 млрд в 2023 году из-за высоких расходов на логистику, а также роста цен на горючее и удобрения, что грозит сокращением посевных площадей в ближайшие годы, пишет Reuters со ссылкой на объединение фермеров.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПотери экспортаОграниченные экспортные возможности, сосредоточенные на небольших портах реки Дунай и железной дороги в Восточную Европу, увеличили логистический компонент и, как следствие, снизили цены, которые торговцы могут предложить фермерам.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потери экспорта

Ограниченные экспортные возможности, сосредоточенные на небольших портах реки Дунай и железной дороги в Восточную Европу, увеличили логистический компонент и, как следствие, снизили цены, которые торговцы могут предложить фермерам.

Закрытие портов также привело к резкому росту цен на импортируемое топливо, семена, удобрения и запасные части для сельскохозяйственной техники.

Всеукраинский аграрный совет сообщил, что себестоимость производства пшеницы в 2023 году составит около $146 за метрическую тонну при средней цене реализации $102.

Фермеры тратят $149 на выращивание кукурузы и могут продать ее за $94. В ВАР заявили, что в 2023 году даже производство подсолнечника и рапса будет убыточным, и какую-то прибыль аграриям принесет только соя.

Производители сообщили, что значительные потери уже привели к сокращению посевов урожая в 2024 году. Министерство аграрной политики по-прежнему сохраняет прогноз посевов озимой пшеницы на уровне около 4,4 млн. га.

Не только финансовые трудности, но и неблагоприятная погода могут осенью значительно сократить посевные площади. Украина является традиционным производителем озимой пшеницы, ячменя и рапса. Длительное отсутствие дождей в большинстве регионов Украины создало неблагоприятные условия как для сева озимых, так и уже посеянных растений.

По словам синоптиков, самая плохая ситуация с влажностью почвы сложилась в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях, где до 20 см верхних слоев почвы были полностью сухими.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 16 октября фермеры посеяли 3,02 млн га озимой пшеницы по сравнению с 2,5 млн га на ту же дату год назад.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
22 октября 2023, 14:55
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Просто рынок на голодный паёк посадить можно- цены вырастут и снова будет выгодно заниматься с/х. И вообще- это проблема развитых стран, потому что в случае проблем с поставкой зерна и пр. в бедные страны- беженцы из тех самых стран, бегут в развитые страны
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