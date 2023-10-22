Binance договорилась о предоставлении услуг в евро

Они включают:

транзакции в евро через Open Banking и SEPA/SEPA Instant;

криптовалютные сделки через платежные карты и балансы в фиате, а также SEPA/SEPA Instant;

спотовые пары в евро для всех пользователей.

Напомним

28 сентября Binance посоветовала пользователям Paysafe до 31 октября конвертировать находящиеся на балансе евро в стейблкоин USDT, прекратив покупку, продажу и торги этой валютой. Тогда же компания пообещала, что осуществит интеграцию новых каналов.

Напомним, 16 августа биржа закрыла платформу для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect (Bifinity).