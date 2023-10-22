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22 октября 2023, 12:23 Читати українською

Binance договорилась о предоставлении услуг в евро

Европейские пользователи Binance получили возможность вносить и выводить средства в евро. Это произошло после отказа от этой услуги в сентябре прежним партнером биткоин-биржи Paysafe, пишет Forklog.

Европейские пользователи Binance получили возможность вносить и выводить средства в евро.

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Что известно

«Мы подписали соглашения с рядом новых регулируемых и авторизованных компаний. Пользователи уже начали переходить на новые сервисы», — сообщили в Binance.

https://forklog.com/news/binance-dogovorilas-o-predostavleniya-uslug-v-evro«>

Они включают:

  • транзакции в евро через Open Banking и SEPA/SEPA Instant;
  • криптовалютные сделки через платежные карты и балансы в фиате, а также SEPA/SEPA Instant;
  • спотовые пары в евро для всех пользователей.

Напомним

28 сентября Binance посоветовала пользователям Paysafe до 31 октября конвертировать находящиеся на балансе евро в стейблкоин USDT, прекратив покупку, продажу и торги этой валютой. Тогда же компания пообещала, что осуществит интеграцию новых каналов.

Напомним, 16 августа биржа закрыла платформу для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect (Bifinity).

Источник: Минфин
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