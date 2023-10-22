В октябре на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 5,6 млрд гривен. Об этом министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме.
В октябре на выплаты ВПЛ уже направили более 5,6 миллиарда
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Выплаты ВПЛ
Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. грн лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. грн для всех других внутренне перемещенных лиц.
«В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев», — отметили в Минреинтеграции.
В целом с начала года профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 61,3 млрд гривен.
Напомним
Ранее сообщалось, что объемы финансирования выплат ВПЛ в 2024 году сохранятся на уровне текущего года.
Источник: Минфин
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