«Налог на Google»: Госбюджет дополнительно получил более 10 миллиардов гривен

За время действия нормы Налогового кодекса, введенной так называемый «налог на Google», плательщиками НДС зарегистрировались 98 нерезидентов-поставщиков цифровых услуг, которые в Госбюджет уплатили эквивалент 10,2 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Так, в частности, в 2022 году в Госбюджет поступило 4,3 млрд грн, а в 2023 году (по состоянию на 1 октября) — 5,9 млрд грн.

По словам Гетманцева, вовлечению гигантов цифровой индустрии в налогообложение в Украине предшествовала кропотливая индивидуальная работа, разъяснение положений законодательства, совпадающих с Европейскими и мировыми практиками.

Крупнейшие плательщики НДС

Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику. Их платежи в июле-сентябре выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5% и составили 21 млн. евро.

Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых «OnlyFans», уплатил в текущем году почти $1 млн НДС (в 2022 году — $889,5 тыс.).

Гетманцев также отметил, что в настоящее время продолжается кампания декларирования лицами-нерезидентами за третий квартал 2023 года.

«Уже по 15 поданным на 17 октября 2023 года декларациям можно прогнозировать существенный рост начислений НДС за цифровые услуги. Окончательные итоги будут во второй половине ноября 2023 года», — написал Гетманцев.

Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другие), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.